menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Soal Laporannya, Clara Shinta Ogah Buka Pintu Damai?

Soal Laporannya, Clara Shinta Ogah Buka Pintu Damai?

Soal Laporannya, Clara Shinta Ogah Buka Pintu Damai?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Clara Shinta. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Clara Shinta bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

Kedatangan Clara Shinta guna menghadiri undangan klarifikasi terkai laporannya terhadap mantan suaminya, Denny Goestaf (DG) atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Kami menghadiri undangan klarifikasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana laporan Ibu Clara pada 4 Juni 2024 terhadap seseorang yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Ibu Clara, yang berinisial DG," ujar kuasa hukum Clara Shinta, Akil Rumaday di Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa kliennya ditanyai sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik. Pemeriksaan itu pun berjalan dengan lancar.

"Pertanyaannya seputar berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kurang lebih ada 30 pertanyaan dan dijawab oleh Ibu Clara dengan baik," ucap Akil Rumaday.

Sementara itu, Clara Shinta menuturkan, pertanyaan yang ditanyai oleh penyidik seputar laporan yang dilayangkannya tersebut.

Baca Juga:

Selain memberikan keterangan, dia juga memberikan bukti tambahan terkait laporannya itu.

Saat ini, laporan Clara Shinta masih dalam tahap penyelidikan.

Selebritas Clara Shinta bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI