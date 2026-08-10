Soal Liburan ke Pulau Padar Padahal Ada Larangan, Jessica Mila Buka Suara
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Mila akhirnya angkat suara setelah unggahan liburannya bersama keluarga di kawasan Labuan Bajo, termasuk di Pulau Padar menjadi sorotan.
Unggahan Jessica Mila itu menjadi sorotan karena rombongan artis tersebut diduga masuk ke kawasan Pulau Padar ketika lokasi tersebut dalam status ditutup untuk wisatawan karena cuaca buruk.
Sebelumnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo mengeluarkan pemberitahuan soal pembatasan pelayaran wisata ke Pulau Padar dan Pulau Komodo pada 6-10 Agustus 2026.
Melalui akunnya di Instagram, Jessica Mila lantas menyampaikan klarifikasi mengenai ramainya pembahasan tersebut.
"Hi semua, sehubungan dengan trip kami ke Labuan Bajo kemarin, dan ada yang menuduh kami mengabaikan larangan untuk berlayar karena cuaca buruk, berikut sedikit penjelasan ya," ujar Jessica Mila melalui akunnya di Instagram dikutip Senin (10/9).
Dia menegaskan dirinya dan keluarga sangat mengutamakan keamanan serta keselamatan saat berpergian.
Terlebih dalam perjalanannya tersebut, dia turut mengajak putri sematawayangnya, Kyarra. Selain itu, ada pula sejumlah anak-anak lainnya dalam rombongannya.
Adapun pemilihan rute perjalanan dia serahkan kepada kapten kapal.
Jessica Mila akhirnya angkat suara usai unggahan liburannya bersama keluarga di kawasan Labuan Bajo, termasuk di Pulau Padar menjadi sorotan.
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