menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Soal Logo PSI di Baju, Jokowi: Kalau Sudah Memakai, Artinya Tahu Sendiri

Soal Logo PSI di Baju, Jokowi: Kalau Sudah Memakai, Artinya Tahu Sendiri

Soal Logo PSI di Baju, Jokowi: Kalau Sudah Memakai, Artinya Tahu Sendiri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden ke-7 RI Jokowi dalam safarinya di Provinsi Lampung, Sabtu (27/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku berupaya memenuhi seluruh undangan yang diterimanya selama dua hari melakukan perjalanan di Provinsi Lampung.

Mulai dari agenda politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kegiatan masyarakat, pelaku UMKM, hingga acara adat dan keagamaan.

Menanggapi antusiasme masyarakat, Jokowi mengatakan, seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari undangan yang telah diterimanya.

Baca Juga:

"Sesuai dengan undangan yang ada. Hari ini beberapa sudah saya penuhi. Baik dari PSI maupun dari masyarakat, maupun dari relawan," kata Jokowi di Bandar Lampung, Sabtu (27/6).

Selama berada di Lampung, Jokowi menghadiri Rakorda PSI di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung.

"Tadi juga kita memenuhi undangan untuk hadir di UMKM di Pringsewu kemudian juga ada pemberian gelar adat di Kedaton Agung di Lampung," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi mengatakan, agenda kunjungannya juga mencakup kegiatan keagamaan. Ia dijadwalkan akan hadir di pondok pesantren pada hari terakhir kunjungannya, Minggu (28/6).

"Besok terakhir ke Pondok Pesantren. Artinya dari sisi masyarakat kita datang, dari sisi politik PSI kita datang, dari sisi keagamaan pondok pesantren kita juga ada. Dari sisi adat budaya tadi juga kita datang. Semua undangan yang masuk ke saya memang sedapat mungkin saya akan hadiri, tapi juga ada beberapa yang tidak," ucapnya.

Mulai dari agenda politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kegiatan masyarakat, pelaku UMKM, hingga acara adat dan keagamaan dijalani Jokowi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI