Soal Logo PSI di Baju, Jokowi: Kalau Sudah Memakai, Artinya Tahu Sendiri

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku berupaya memenuhi seluruh undangan yang diterimanya selama dua hari melakukan perjalanan di Provinsi Lampung.

Mulai dari agenda politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kegiatan masyarakat, pelaku UMKM, hingga acara adat dan keagamaan.

Menanggapi antusiasme masyarakat, Jokowi mengatakan, seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari undangan yang telah diterimanya.

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"Sesuai dengan undangan yang ada. Hari ini beberapa sudah saya penuhi. Baik dari PSI maupun dari masyarakat, maupun dari relawan," kata Jokowi di Bandar Lampung, Sabtu (27/6).

Selama berada di Lampung, Jokowi menghadiri Rakorda PSI di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung.

"Tadi juga kita memenuhi undangan untuk hadir di UMKM di Pringsewu kemudian juga ada pemberian gelar adat di Kedaton Agung di Lampung," ujarnya.

Jokowi mengatakan, agenda kunjungannya juga mencakup kegiatan keagamaan. Ia dijadwalkan akan hadir di pondok pesantren pada hari terakhir kunjungannya, Minggu (28/6).

"Besok terakhir ke Pondok Pesantren. Artinya dari sisi masyarakat kita datang, dari sisi politik PSI kita datang, dari sisi keagamaan pondok pesantren kita juga ada. Dari sisi adat budaya tadi juga kita datang. Semua undangan yang masuk ke saya memang sedapat mungkin saya akan hadiri, tapi juga ada beberapa yang tidak," ucapnya.