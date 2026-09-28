Soal Manuver Politik Jokowi, Andreas PDIP: KTA Ditunjukkin, Ijazah Enggak
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira tak memusingkan keputusan politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun, Andreas merasa heran Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah yang sebenarnya bisa menyelesaikan polemik dokumen kelulusan eks Gubernur Jakarta tak berlarut.
Hal demikian dikatakan dia menjawab pertanyaan awak media saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).
"Tunjukin juga, dong, ijazahnya. Iya, dong. KTA ditunjukkin, ijazah enggak," kata Andreas, Senin.
Balakangan, Jokowi mengaku PSI mengungkap partainya bakal menjadi besar dan meminta kader tetap bekerja keras.
Jokowi bahkan menyebut PSI yang saat ini berstatus sebagai partai baru, sudah membuat banyak pihak merasa takut.
Andreas kemudian disinggung pernyataan Jokowi soal ada pihak yang mulai takut dengan PSI meski berstatus parpol kecil.
"Haduh, enggak ada urusan gue, enggak ada urusan, sudah lupa," kata dia.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira merasa heran Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah dan memilih memamerkan KTA.
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