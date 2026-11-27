jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya berpegang teguh terhadap konstitusi menyikapi proses penentuan Wapres di MPR.

"Ya, sikap PDI Perjuangan adalah berpegang pada konstitusi, pada peraturan perundang-undangan," kata Hasto, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (27/11).

Dia menuturkan musyawarah menjadi demokrasi khas Indonesia dalam mengambil keputusan politik.

"Deliberating the idea di situ yang digagas seluruhnya untuk mencapai gagasan-gagasan terbaik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Namun, kata Hasto, mekanisme penentuan Wapres RI yang tertulis di konstitusi ialah pemilihan, bukan musyawarah.

"Kita semua sebagai warga bangsa harus berdisiplin terhadap aturan yang ada di konstitusi," ujarnya.

PDIP, kata Hasto, akan komitmen dengan aturan main yang tertuang dalam konstitusi terkait penentuan Wapres RI ke depan.

"Kalau tata peraturannya dipilih dengan cara A, ya, kita ikuti A. Kalau dipilih dengan cara B, ya, kita ikuti B. Jangan diubah menjadi C, ya," ujarnya.