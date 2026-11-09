Soal Motif Penyadapan oleh Jenderal Listyo, Prof Jimly: Apa Betul Mau Membunuh Presiden?

jpnn.com - Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberantas pelaku dugaan penyadapan terhadap Presiden sampai ke akar-akarnya.

Prof Jimly menilai tindakan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dibenarkan dan memiliki ancaman pidana hingga hukuman mati.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan," kata Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

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Walakin, dari segi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jimly menyebut tindakan penyadapan ilegal memiliki ancaman pidana minimal 10 tahun.

Namun, untuk ancaman hukuman mati, menurut Jimly masih perlu pembuktian lebih lanjut di pengadilan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpendapat penyadapan ilegal yang dilakukan Jenderal Listyo terhadap Presiden merupakan bagian dari permainan politik dan ekonomi yang selama ini berlangsung.

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Kendati demikian, dia tidak mau mendahului peradilan sehingga nantinya meja hijau yang akan mengungkap motif penyadapan tersebut dan apakah masuk ke dalam unsur makar.

"Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh Presiden? Mau membuat Presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan? Atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara?" tuturnya.