Soal Nasib 518 Honorer di NTB, DPRD Minta Pemprov Cari Solusi Konkret
jpnn.com - MATARAM - Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat Moh Akri meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak merumahkan 518 honorer sebelum ada solusi yang jelas terkait nasib mereka.
Dia meminta Pemprov NTB mengambil langkah konkret terkait nasib para honorer tersebut.
"Saya kira jangan dirumahkan. Harus ada solusi, harus ada regulasi. Kalau dirumahkan tidak mungkin," kata Akri di Mataram, NTB, Selasa (14/10).
Akri mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB untuk segera mengambil langkah konkret terkait nasib 518 tenaga honorer tersebut.
Dia bahkan meminta BKD agar segera bersurat ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengidentifikasi nama-nama honorer tersebut secara akurat.
"Saya kira BKD bisa menyurati OPD terkait bahwa nama-nama pegawai honorer 518 itu harus diidentifikasi dengan baik," ungkap Akri.
Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah ini juga meminta data para honorer itu sebaiknya segera diumumkan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan.
"Saya kira bisa dikeluarkan rilisnya tenaga honorer. Kalau sekarang tidak bisa dibuka, maka segera bersurat ke OPD," kata Akri lagi.
Soal nasib 518 honorer di NTB, DPRD NTB meminta Pemprov NTB mencari solusi dan langkah konkret.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 1.560 Honorer Jadi PPPK, Ratu Dewa: Ini Bukan Semata Karena Kalian Hebat, tetapi Doa Orang Tua
- Heboh Dugaan Percaloan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
- Bupati Ungkap Alasan Yufi Honorer K2 Belum Terima SK PPPK, Ternyata
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Pemotongan TKD Bikin Resah, Ada Solusi Alternatif
- 5 Berita Terpopuler: Heboh Pemotongan TKD, Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Kecil Banget? BKN Buka Fakta Mengejutkan
- 3.070 Honorer Mataram Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Masih Ada yang Bergaji Rp 300 Ribu