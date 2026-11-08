Soal Negara Lain Siaga Darurat, Pramono Bicara Situasi Jakarta

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tidak melakukan panic buying atau pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah kekhawatiran terhadap situasi global.

Dia memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan beras di Jakarta, masih dalam kondisi baik.

Pramono mengatakan hingga saat ini tidak ada hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan tersebut.

“Jadi, di Jakarta tidak ada isu tentang BBM, isu tentang beras, isu tentang yang lain-lain,” ucap Pramono, dikutip pada Minggu (8/11).

Menurut dia, kondisi stok pangan yang terjaga juga didukung oleh hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan sejumlah daerah pemasok.

Pramono menyebutkan kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya untuk memastikan ketersediaan pangan di Ibu Kota tetap terjaga.

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Pramono mencontohkan komunikasi yang dilakukan dengan Bupati Bangka Barat yang berkunjung ke Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Pramono membahas potensi komoditas unggulan Bangka Barat, seperti lada dan kelapa sawit.