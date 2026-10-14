Soal OTT di BNPB, Atalia Praratya Ungkit Evaluasi Pengadaan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan penyaluran bantuan warga terdampak bencana tak bermasalah setelah muncul kasus OTT KPK di lembaga tersebut.

Atalia mengatakan hal itu demi menanggapi kabar OTT KPK di lingkungan BNPB dengan menangkap 14 orang.

"Memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini," kata Atalia melalui layanan pesan, Rabu (14/10).

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Atalia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat setelah terjadi OTT di BNPB.

"Pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar legislator dari fraksi Golkar itu.

Atalia mengatakan Komisi VIII DPR RI menghormati penuh seluruh proses investigasi dan penegakan hukum oleh KPK.

"Mari tunggu pernyataan detail dan resmi dari KPK," ujarnya.

Atalia mengatakan Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB benar-benar terbukti.