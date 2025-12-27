Soal Pacar Baru, Kimberly Ryder: Sudah Setahun
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder akhirnya mengaku sudah memiliki pacar atau kekasih baru.
Akan tetapi, dia masih enggan mengungkap identitas kekasihnya tersebut ke publik.
"No comment," kata Kimberly Ryder saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV
Mantan istri Edward Akbar itu menjelaskan, dirinya sengaja tidak mempamerkan hubungan asmaranya.
Adapun pertimbangan Kimberly Ryder yakni khawatir apabila kisah cintanya kandas dan tidak berujung pernikahan.
"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," beber perempuan berusia 32 tahun itu.
Walau begitu, Kimberly Ryder sedikit memberi bocoran perihal awal kedekatan dengan pacar barunya.
Pemain film Bangsal Isolasi itu ternyata dikenalkan kepada pria yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut oleh sang ibunda.
