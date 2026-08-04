Soal Pasangan, Kimberly Ryder Belum Mau Buka-Bukaan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder tampaknya sudah memulai lembaran baru dalam urusan asmara.
Meski belum mau bercerita secara blak-blakan, tetapi dia membenarkan bahwa dirinya kini telah memiliki pasangan.
Sosok pria yang kini mendampinginya diketahui bukan dari kalangan artis, melainkan seorang pengusaha.
Akan tetapi, Kimberly Ryder enggan menjawab lebih detail saat ditanyai soal profesi kekasih hatinya tersebut.
Dia hanya menyebut bahwa pasangannya bukanlah pria yang lebih muda darinya.
"Bukan berondong. Sama-sama sibuk sih sebenarnya ya. Jadi ya sama-sama harus saling support dan mengerti," ujar Kimberly Ryder di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).
Menurutnya, pasangannya saat ini merupakan sosok yang suportif.
Kimberly pun mengungkapkan pandangannya soal pentingnya menemukan seseorang yang bisa memberikan ruang dan dukungan positif.
Aktris Kimberly Ryder tampaknya sudah memulai lembaran baru dalam urusan asmara.
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