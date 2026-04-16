Soal Pelecehan Seksual di Unpad, Polisi Bilang Begini

jpnn.com, SUMEDANG - Polisi akan menelusuri dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad).

“Kami masih menelusuri kabar tersebut, untuk kejadian yang diduganya itu seperti apa,” kata Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah, Kamis.

Dia menjelaskan kasus tersebut sendiri mencuat ke publik setelah adanya pernyataan sikap yang diunggah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) Unpad melalui media sosial.

Ia juga menyampaikan bahwa kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut jika terdapat laporan resmi dari korban kekerasan seksual.

“Tentu jika korban melaporkan secara resmi, kami akan menindaklanjuti atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Unpad Dandi Supriadi meminta kepada awak media untuk menunggu pernyataan resmi yang akan segera dikeluarkan.

"Ditunggu, saya masih melakukan pertemuan," singkatnya saat dihubungi.

Sebelumnya, BEM Kema Unpad dalam pernyataan resminya menyebut dugaan kekerasan seksual tersebut melibatkan seorang profesor di lingkungan kampus serta telah berkoordinasi dengan pihak terkait.