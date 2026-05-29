Soal Pelibatan TNI Tangani Begal, Kadispenad Sebut Penguatan Pencegahan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal Donny Pramono menyebut pelibatan militer mengurus begal di Jakarta menjadi bentuk sinergi lembaganya dengan kepolisian mengurus pelaku kriminalitas.

"Bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Donny ditemui di Jakarta, Jumat (29/5).

Dia mengatakan keterlibatan TNI bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Caranya, kata dia, prajurit TNI bersama mungkin personel Polri dan Satpol PP menggelar patroli gabungan mencegah kriminalitas.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu," kata Donny.

Dia mengatakan mekanisme perbantuan patroli masih sesuai UU TNI dan dilandasi permintaan resmi dari pihak kepolisian.

Namun, kata dia, keterlibatan TNI AD tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum.

"Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri," ungkapnya.