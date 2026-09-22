Soal Peluang Duet dengan Gibran di Pilpres 2029, Dedi Mulyadi: Mikir Punya Pacar Saja Belum
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai soal rumor pencalonan dirinya dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.
Rumor tersebut saat ini tengah ramai dan menjadi pembahasan publik di media sosial.
Dedi enggan merespons terlalu serius ihwal rumor tersebut.
Katanya, saat ini dia masih ingin fokus bekerja sebagai gubernur, sehingga tak ada pernyataan secara gamblang soal rencana politik masa depannya.
"Lagi mikir bagaimana jadi gubernur yang sukses. Tidak mikir yang lain. Pokoknya tidak ada, hari ini saya berfokus bekerja saja memberikan yang terbaik," kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).
Dia menegaskan belum ada kepikiran untuk maju sebagai calon presiden 2029.
Saat ini dia hanya ingin fokus memimpin Jawa Barat dan merealisasikan program-program kerja yang sudah dijanjikan.
"Kami belum mikir terlalu jauh. Mikir besok punya pacar atau tidak saja belum kepikiran," kelakarnya.(mcr27/jpnn)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai soal rumor pencalonan dirinya dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
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