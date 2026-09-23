Soal Peluncuran Omoda O4, Bos Jaecoo Indonesia Tak Ingin Ternoda Oleh..

jpnn.com, JAKARTA - Omoda O4 diproyeksikan bakal jadi amunisi baru Omoda Jaecoo untuk menggempur pasar mobil listrik Indonesia.

Targetnya jelas mengaspal pada kuartal empat tahun ini.

Namun, sebelum resmi menginjakkan kaki di jalanan tanah air, pabrikan asal Tiongkok ini memilih tak terburu-buru.

Menurut Business Unit Director Jaecoo Indonesia Jim Ma, potensi Omoda O4 di tanah air luar biasa.

Respons awal konsumen bahkan di luar perkiraannya, melampaui antusiasme saat mereka pertama kali mengenalkan Jaecoo J5.

"Kami bisa melihat potensinya mirip seperti Jaecoo J5, bahkan ini lebih melampaui ekspektasi saya, seberapa besar ketertarikan mereka terhadap Omoda 04," ujar Jim kepada media saat peresmian diler Carro Omoda-Jaecoo, di Bekasi, Selasa.

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Langkah awal untuk memikat calon pembeli sudah disiapkan.

Bukan sekadar jualan, mereka ingin konsumen merasakan langsung sensasinya lewat sesi test drive dan demonstrasi teknologi.