Soal Pembentukan Komite Reformasi Polri, Muzani MPR Singgung Harapan Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku masih menunggu proses pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia mengaku sampai kini belum mengetahui jumlah orang yang akan ditunjuk Kepala Negara bertugas di komite tersebut.
"Saya sedang menunggu jumlah orangnya, personilnya untuk yang ditunjukkan oleh Presiden, nanti kita dari situ akan lihat," kata Muzani menjawab awak media di Jakarta, Selasa (7/10).
Namun, politikus senior Gerindra itu mengingatkan Komite Reformasi Polri bisa bekerja dengan memenuhi harapan rakyat.
"Harapannya, kan, masyarakat sudah cukup jelas dan terang," kata Muzani.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dan melantik anggota-anggotanya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pekan depan.
"Iya akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden (minggu depan, red)," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Minggu (5/10).
Pras, sapaan akrab Prasetyo, masih enggan membocorkan tanggal pasti pelantikan komite tersebut, berikut nama-nama anggota komite yang akan dilantik.
Ketua MPR Ahmad Muzani berharap Komite Reformasi Polri bisa bekerja dengan memenuhi harapan rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketua MPR Percayakan Kepada Polisi Soal Pengusutan Tragedi di Ponpes Al Khoziny
- Polri Ungkap Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar, Kerugian Negara Rp 1,35 T
- Kapolres Priok Gelar Kunjungan Kejutan ke 5 Markas TNI di HUT ke-80
- 5 Berita Terpopuler: Satpol PP Seharusnya jadi PNS Bukan PPPK, Istana Buka Suara, Begini Alasannya
- Dr. Tasrif Saleh: Supremasi Keteladanan untuk Seluruh Anggota Polri
- Aliansi Jurnalis Independen: Kebebasan Pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia