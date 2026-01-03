menu
Soal Pembentukan Tim Reformasi Polri, Legislator Gerindra Tangkap Pesan Penting Ini

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menangkap pesan penting terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Azis Subekti menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai sinyal kuat bahwa negara serius membenahi institusi penegak hukum.

"Patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas, negara tidak boleh ragu membenahi institusi penegak hukumnya sendiri," kata Azis melalui keterangan persnya, Sabtu (3/12).

Legislator fraksi Gerindra itu menyebutkan Polri adalah wajah negara yang paling sering ditemui rakyat di berbagai tingkatan.

Oleh karena itu, reformasi kepolisian seharusnya bukan sekadar isu internal, melainkan agenda publik karena berdampak ke rakyat.

"Reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan, bagaimana kewenangan dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja ketika terjadi penyimpangan," ujar Azis.

Legislator Dapil VI Jawa Tengah itu kemudian menyoroti peran diskresi yang dimiliki kepolisian untuk bisa dibahas tim reformasi.

Azis menyebut diskresi tanpa batas berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum.

Publik kerap mempertanyakan kasus tertentu ditangani sangat cepat, sementara perkara lain diusut lambat.

