Soal Pembukaan Rekening Nikita Mirzani, Pakar Nilai Sudah Sesuai Aturan
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Pahrur Dalimunthe mengatakan bank diwajibkan undang-undang untuk membuka rekening koran dalam kasus TPPU. Ini adalah prosedur untuk membuktikan aliran dana hasil kejahatan.
Hal tersebut disampaikannya Pahrur terkait kasus TPPU yang melibatkan artis Nikita Mirzani. Nikita bersama asisten sekaligus sahabatnya, Ismail Marzuki alias Mail, diduga melanggar Pasal 27B ayat (2) UU ITE, Pasal 368 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.
"Dalam kasus TPPU, penyidik, penuntut, dan majelis hakim berhak meminta bank untuk membuka data transaksi keuangan. Jika diminta, bank harus memenuhinya. Protes mengenai kerahasiaan data pribadi dan perbankan menjadi tidak relevan karena UU TPPU memberikan kekhususan dan kekebalan hukum pada Bank," tutur Pahrur saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/8).
Pahrur menerangkan, ada beberapa alasan rekening koran milik terdakwa TPPU wajib dibuka.
Pertama, untuk membuktikan ada atau tidaknya aliran dana karena dapat melacak asal-usul uang (follow the money).
"Melalui data transaksi, penyidik dapat membuktikan bagaimana uang ditempatkan, disamarkan, diubah bentuk, dan dialihkan kepada pihak lain," jelasnya.
Kedua, melacak aset hasil kejahatan. Menurut dia, PPU merupakan tindak pidana lanjutan, sehingga data yang dibuka tidak hanya terbatas pada nilai kejahatan awal, tetapi juga seluruh transaksi yang terkait dengan upaya pencucian uang.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset hasil kejahatan dapat dilacak dan disita," katanya.
