Soal Pemecatan Bupati Mirwan MS, Pengamat: Cara Berpikir Prabowo Berakar Orba

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Foto: dok Formappi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menandakan pikiran Kepala Negara yang tak lepas dari militer dan Orde Baru.

Menurut Ray, keinginan Prabowo memecat Mirwan MS melalui mekanisme Mendagri Tito Karnavian sebagai pikiran yang sentralistik warisan Orde Baru (Orba).

"Cara berpikir seperti ini sebenarnya berakar kuat dari latar beliau sebagai tentara dan besar di era Orba," kata pengamat politik itu melalui layanan pesan, Rabu (10/12).

Ray mengatakan cara berpikir sentralistik Prabowo sebenarnya bisa dilihat saat Kepala Negara membuat retret bagi kepala daerah.

Selain itu, ujar dia, cara pandang sentralistik terlihat dari keinginan Prabowo untuk mendorong pilkada langsung dihapuskan dan diganti pemilihan melalui DPRD.

"Dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, pada akhirnya akan menempatkan kepala daerah di bawah kendali pemerintahan pusat," ujar Ray.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta Mendagri Tito memproses pemecatan terhadap Mirwan MS.

Permintaan pemecatan itu muncul setelah Mirwan kedapatan pergi umrah saat Aceh Selatan diterpa bencana banjir dan longsor.

