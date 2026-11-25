Soal Pemilihan Cawapres di MPR, Mantan Ketua MK Dorong Mekanisme Musyawarah Mufakat
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut mekanisme musyawarah mufakat seharusnya dikedepankan saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih pemimpin negara.
Hal demikian dikatakan Hamdan saat hadir rapat bersama Panitia Ad Hoc MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).
“Tentu dalam tradisi ketatanegaraan kita dan juga dalam fakta urutan pengambilan keputusan di MPR, DPR, musyawarah adalah hal yang paling pokok diutamakan," kata dia, Rabu.
Adapun, rapat Panitia Ad Hoc terksot pengisian kekosongan jabatan Wapres RI periode 2024-2029 yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan.
Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (23/11) kemarin telah menyerahkan surat pengusulan cawapres pengganti Gibran atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.
Hamdan menilai mekanisme musyawarah mufakat lebih baik dilakukan MPR ketimbang melaksanakan voting dalam memilih cawapres.
"Kalau sepakat secara musyawarah, itu, kan, lebih indah. Itu lebih bagus,” lanjut peraih doktor bidang hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Hamdan memahami mekanisme musyawarah mufakat cukup sulit diambil dalam pengisian jabatan tertentu, karena kesepakatan harus dicapai bulat.
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai voting menjadi opsi terakhir ketika musyawarah mufakat tak bisa dilakukan MPR menentukan Wapres RI.
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