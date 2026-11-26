jpnn.com, JAKARTA - Ketua fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Muzani menyebut sikap resmi partainya terhadap cawapres usulan Presiden RI Prabowo Subianto menunggu arahan ketum Megawati Soekarnoputri.

Hal demikian dikatakan Basarah saat ditanya awak media soal pilihan PDIP terhadap dua cawapres usulan Prabowo.

"Bagi PDIP, keputusan strategis termasuk nama calon wakil presiden yang akan dipilih dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami, itu adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP," ujar dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) kemarin menyerahkan surat pengusulan cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.

Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti.

MPR telah menetapkan sidang paripurna pemilihan cawapres menjadi Jumat (11/12) dari sebelumnya Rabu (9/12).

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Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan MPR setelah majelis menerima masukan dari publik terkait aturan penentuan jadwal paripurna.

Basarah mengatakan partainya akan satu suara dalam menentukan cawapres dalam pemilihan di MPR, hanya sikap tersebut menunggu keputusan Megawati.