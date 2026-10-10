Soal Penerapan Zero ODOL, Apindo Ungkap Harapan ke Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi sebelum menerapkan kebijakan zero Over Dimension Overloading (zero ODOL) 2027.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Kehutanan Apindo Sihol Aritonang dalam acara Implementasi Zero ODOL untuk Masa Depan Indonesia di Jakarta.
"Sebelum dilaksanakan secara gaspol atau in full blast, coba dilihat dahulu apa perubahan-perubahan yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi teknologi, perkembangan teknologi, dan juga mengakomodasi persaingan produk-produk kita di tingkat global,” ujarnya seperti dikutip Jumat (9/10).
Diketahui, forum Implementasi Zero ODOL untuk Masa Depan Indonesia dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Edi Susilo.
Forum itu digelar untuk membahas arah kebijakan pemerintah dan kesiapan implementasi zero ODOL.
Sihol mencontohkan terkait muatan sumbu terberat (MST) yang perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi perkembangan inovasi alat angkut dan mencerminkan perkembangan teknologi kualitas jalan.
Dia menuturkan ketentuan MST ini belum diubah sejak 1993. Begitu pula dengan ketentuan jumlah berat yang diizinkan (JBI), tak diganti sejak 2008.
Sihol mengatakan teknologi alat angkut saat ini di sisi lain sudah berubah dibandingkan dengan tahun 1993 dan 2008.
Apindo menilai keserasian penggunaan teknologi alat angkut dengan kualitas jalan bisa menjaga keselamatan dan mencegah kerusakan infrastruktur.
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