Soal Pengemudi Ojol Dilindas Rantis Brimob, Maia Estianty Ikut Geram

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Maia Estianty turut menyuarakan soal insiden pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah terlindas rantis Brimob saat pengamanan demo di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

Unggahan itu dibagikan oleh Maia Estianty melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, Ibunda Al, El, Dul itu membagikan foto tangkapan layar video atas insiden pengemudi ojol yang terlindas rantis Brimob.

Dia pun mengungkapkan keprihatinannya atas insiden yang menimpa pengemudi ojol tersebut.

"Kalau begini, mau salahkan siapa? Melihat video selintas, bentrok demo di DPR dan kemudian ada kejadian mobil rantis Brimob melindas supir ojol. Ngenes dan sedih," tulis Maia Estianty melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (29/8).

"Ya Allah kok sampai seperti ini," sambungnya.

Musisi 49 tahun itu mengaku tak habis pikir dengan insiden yang terjadi.

Terlebih menurutnya, aparat kepolisian sudah seharusnya melindungi rakyat, bukan justru sebaliknya.