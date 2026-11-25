jpnn.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut MPR ada kecenderungan menerbitkan tiga Ketetapan (TAP) menyikapi proses pengisian Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Hal demikian dikatakan dia setelah hadir rapat bersama Panitia Ad Hoc MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

"Kecenderungannya itu nanti akan ada tiga TAP MPR," kata Jimly, Rabu.

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Menurut dia, TAP pertama bersifat administratif atau deklaratif, yakni MPR menerima permohonan Gibran berhenti sebagai Wapres RI.

"Ya, dalam tanda petik begitu, diterima oleh MPR begitu," kata Jimly.

Dia menilai penting ada TAP administratif MPR yang menerima permohonan Gibran, agar tak muncul persoalan pada masa mendatang.

"Maka, semua mesti hati-hati merumuskannya itu," ujar dia.

Selanjutnya, kata Jimly, TAP kedua yang mungkin diterbitkan MPR ialah pengangkatan Wapres baru hasil pemilihan di MPR.