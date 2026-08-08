Soal Penyebab Kebakaran Gedung Bapenda, Tim Puslabfor Diturunkan

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk mengusut penyebab kebakaran di Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang terjadi Jumat (7/8) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya melibatkan Puslabfor untuk menyelidiki penyebab kebakaran Gedung Bapenda.

"Dengan hadirnya Puslabfor untuk menentukkan penyebab dari asal api, di mana titik api,” kata Budi saat ditanya awak media, Sabtu (8/8).

Dia mengatakan seorang pekerja inisial G sempat terjebak ketika terjadi kebakaran Gedung Bapenda.

Menurut Budi, tim penyelamat kemudian mampu menyelematkan korban dan saat ini masih dalam penanganan medis.

"Kami juga mendoakan bersama para korban. Dalam kondisi sekarang masih dalam perawatan, masih sesak nafas. Ini keterangan dari dokter karena kondisi berada di lokasi kejadian,” kata dia.

Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengatakan mendapat laporan kebakaran Gedung Bapenda pada Jumat (7/8) pukul 21.30.

Tim kemudian dikerahkan ke lokasi dan api sudah dipadamkan pada Sabtu (8/8) pukul 01.53 WIB.