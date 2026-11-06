Soal Penyesuaian PTKP Tahun Depan, Menko Airlangga Beberkan Kondisi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang direncanakan pada tahun 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan wacana penyesuaian tersebut saat ini masih berada dalam proses pematangan.

"PTKP itu akan diperlakukannya tahun depan dan ini masih akan dilakukan pembahasan," ujar Airlangga di kantornya, Kamis (5/11).

Airlangga memastikan kebijakan mengenai penyesuaian PTKP tersebut tidak akan langsung diberlakukan pada awal tahun.

Kendati demikian, pihak pemerintah belum dapat merinci jadwal pasti mengenai waktu implementasi kebijakan tersebut pada tahun depan.

"Ini tidak akan diperlakukan di Januari. Jadi mungkin setelah Januari baru akan diberlakukan," imbuhnya.

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Secara terpisah, Kementerian Keuangan turut melakukan pengkajian mendalam terkait rencana kenaikan batas PTKP pada tahun 2027.

Langkah peninjauan tersebut diambil lantaran batasan saat ini sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan bagi yang belum menikah sudah bertahan tanpa perubahan sejak 2016.