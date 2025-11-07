Soal Perceraian dengan Raisa, Hamish Daud Ungkap Begini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Perceraian Raisa dan Hamish Daud masih meninggalkan tanda tanya.

Sebab hingga saat ini masih belum terungkap alasan Raisa menggugat cerai suaminya itu ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Meski enggan berbicara dengan gamblang, tetapi Hamish Daud menyinggung soal kesibukan antara dirinya dan sang istri.

"You know, kami banyak kesibukan masing-masing. Kami juga punya, ya, it's, itu antara kita saja," ujar Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Terlepas dari alasan mereka memilih bercerai, aktor 45 tahun itu memastikan bahwa mereka berpisah secara baik-baik.

Hamish Daud dan Raisa juga masih menjalin hubungan baik.

Baca Juga: Penjelasan Kuasa Hukum Soal Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud

Hamish mengatakan dirinya dan sang istri akan tetap menjaga hubungan mereka, terutama demi putri sematawayang mereka, Zalina.

"Tetapi yang penting yang yang jelas kami akan, kami pengin jaga hubungan kami sebagai orang tua dan temenan dan, ya, akan selama-lamanya seperti itu," kata pemain film Trinity, The Nekad Traveler.