Soal Pernikahannya Dengan Syifa Hadju, El Rumi: Tunggu Tanggal Mainnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor El Rumi meminta doa menjelang pernikahannya dengan sang kekasih, Syifa Hadju.

Putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu enggan berbicara banyak mengenai pernikahannya yang segera digelar.

Dia hanya meminta doa agar prosesi pernikahannya nanti dapat berjalan dengan lancar.

"Minta doanya saja semoga acaranya nanti lancar, tunggu tanggal mainnya saja," ujar El Rumi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4).

Pria 26 tahun tersebut meminta doa agar semua rangkaian acara pernikahannya dengan Syifa Hadju berjalan dengan lancar.

"Minta doanya semoga tidak ada hambatan dan semoga semuanya dilancarkan," harap El Rumi.

Adapun Syifa Hadju juga menggelar acara bersama para bridesmaidnya belum lama ini. Namun, El Rumi mengaku tak ikut campur dalam acara tersebut.

"Itu Syifa sama bridesmaidnya aku tidak ada urusan sama acara itu," tuturnya.