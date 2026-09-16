Soal Perombakan Pejabat DJP dan DJBC, Menkeu Suahasil: Masih Dibahas Bersama Eselon I

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan saat ini masih terus menggodok dan membahas rencana perombakan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menyebut Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi proses penunjukan dan pelantikan pejabat internal secara menyeluruh.

"Kami mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Suahasil menjelaskan penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.

Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," jelasnya.

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Menkeu menegaskan Kementerian Keuangan tengah memastikan struktur pejabat yang dibentuk dapat memperkuat koordinasi antarsatuan kerja.

"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kami sedang pastikan, dan akan kami pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," kata Suahasil.