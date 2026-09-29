Soal Persiapan Pernikahan dengan Sarah Menzel, Azriel Hermansyah: Sudah 80 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Azriel Hermansyah membeberkan soal persiapan pernikahannya dengan Sarah Menzel.

Dia mengungkapkan bahwa persiapan pernikahannya sudah mencapai 80 persen.

"Sudah 80 persen ya minta doanya dari teman-teman juga sih biar semuanya lancar," ujar Azriel Hermansyah di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, baru baru ini.

Putra Anang Hermansyah itu menuturkan bahwa pernikahannya dengan Sarah Menzel juga bakal diadakan tahun depan.

Saat ini, dia dan sang kekasih masih melakukan persiapan untuk hari bahagia mereka nanti.

"Tahun depan acaranya, ya," ucap Azriel Hermansyah.

"Sekarang masih persiapan saja dari aku, sama Ziel, sama keluarga bareng-bareng. Pokoknya ditunggu saja nanti ya," timpal Sarah Menzel.

Sementara itu, untuk acara lamaran sendiri rencananya diadakan di Bali.