Soal Persiapan Pernikahan Syifa Hadju, Elina Joerg Ungkap Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Elina Joerg buka suara mengenai persiapan pernikahan sahabatnya, Syifa Hadju dan El Rumi.
Dia mengaku belum tahu-menahu mengenai konsep pernikahan sahabatnya tersebut.
Namun sebagai salah satu bridesmaid, dia telah melakukan proses fitting baju.
"Aduh, aku juga kalau itu belum tahu ya, kebetulan belum ada gambar-gambaran begitu pakai adat apa. Cuma kalau buat bridesmaid-nya, kami ada pakai kebaya sih," ujar Elina Joerg di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/4).
"Kebetulan kami baru fitting tuh kayak, baru kemarin. Terus belum ada gambaran juga warnanya apa. Cuma yang sudah sih buat resepsinya saja sih, warna pink," tambahnya.
Perempuan 26 tahun itu mengaku sudah melakukan proses fitting untuk dua baju sebagai bridesmaid nanti.
Dia menyebut, ada 12 bridesmaid di pernikahan Syifa Hadju nanti. Hal itu diketahui saat dirinya menghadiri acara lunch brunch beberapa waktu lalu.
Akan tetapi, Elina Joerg belum tahu pasti apakah jumlah tersebut akan bertambah atau tidak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
