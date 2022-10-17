Soal Pertemuan Dengan Sarwendah, Pihak Ruben Onsu Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu menyampaikan perkembangan mengenai rencana pertemuan dengan Sarwendah.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan sejauh ini belum ada tanggal pasti untuk pertemuan mediasi tersebut.

Sebab undangan pertemuan yang dikirimkan oleh pihak Sarwendah itu tak menjelaskan dengan detail.

"Belum ada, karena seperti yang saya katakan itu bahwa dia kan kirim suratnya itu ajakan untuk join meeting. Tapi waktu, tempat, itu kan tidak mereka sampaikan," ujar Minola Sebayang dalam konferensi pers melalui Zoom, Selasa (16/6).

Oleh karena itu, pihak Ruben pun berinisiatif mengajukan kapan pertemuan tersebut dilakukan. Minola Sebayang menjadwalkan pertemuan pada Juli mendatang.

"Kami juga akhirnya menjawab, kami yang akhirnya berpikir kami harus bicara mengenai masalah waktu. Dan kami sampaikan karena kesibukannya saya, kesibukannya Ruben yang berbeda, sehingga akhirnya mungkin waktunya saya ada, waktunya Ruben ada, itu baru di sekitar awal Juli," ucap Minola Sebayang.

Dia mengaku belum mengetahui pasti persoalan apa yang bakal dibahas dalam pertemuan nanti.

Akan tetapi jika hanya untuk membahas soal anak, menurutnya tak perlu sampai harus melakukan pertemuan.