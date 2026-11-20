jpnn.com, JAKARTA - Presiden PKS Al Muzammil Yusuf (AMY) mengaku diminta pihak tertentu untuk bersiaga dan tetap berada di Jakarta untuk setidaknya dalam dua hari ke depan.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi pertanyaan awak media soal kemungkinan ada pertemuan ketum parpol pendukung pemerintah membahas pengisian Wapres RI.

"Kami memang diminta stand by untuk berada di Jakarta dalam sehari dua hari ke depan ini," ujar dia dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan Rakernas PKS di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (20/11).

AMY tak menampik Presiden Prabowo memang berencana menggelar pertemuan dengan para ketum partai membahas pengisian Wapres RI.

Legislator DPR RI itu menyebutkan PKS masih menunggu undangan resmi dari Prabowo terkait rencana pertemuan tersebut.

"Kami juga belum tahu, kita menunggu undangan beliau (Prabowo, red), karena tentu beliau (Prabowo, red) akan bicara kepada partai koalisi terutama para pimpinan partai," kata AMY.

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Dia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai tanggal, waktu, maupun tempat pertemuan ketum partai membahas pengisian Wapres RI.

"Kami belum dapat tanggal, waktu, tempatnya belum kami dapat," katanya.