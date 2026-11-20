Soal Pertemuan Ketum Parpol Bahas Wapres, Presiden PKS: Saya Diminta Stand By di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Presiden PKS Al Muzammil Yusuf (AMY) mengaku diminta pihak tertentu untuk bersiaga dan tetap berada di Jakarta untuk setidaknya dalam dua hari ke depan.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi pertanyaan awak media soal kemungkinan ada pertemuan ketum parpol pendukung pemerintah membahas pengisian Wapres RI.
"Kami memang diminta stand by untuk berada di Jakarta dalam sehari dua hari ke depan ini," ujar dia dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan Rakernas PKS di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (20/11).
AMY tak menampik Presiden Prabowo memang berencana menggelar pertemuan dengan para ketum partai membahas pengisian Wapres RI.
Legislator DPR RI itu menyebutkan PKS masih menunggu undangan resmi dari Prabowo terkait rencana pertemuan tersebut.
"Kami juga belum tahu, kita menunggu undangan beliau (Prabowo, red), karena tentu beliau (Prabowo, red) akan bicara kepada partai koalisi terutama para pimpinan partai," kata AMY.
Dia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai tanggal, waktu, maupun tempat pertemuan ketum partai membahas pengisian Wapres RI.
"Kami belum dapat tanggal, waktu, tempatnya belum kami dapat," katanya.
Presiden PKS AMY mengaku diminta pihak tertentu untuk tetap berada di Jakarta menyikapi kabar pertemuan ketum parpol bahas Wapres RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mahfud MD Ingatkan Prabowo soal Pemilihan Pengganti Gibran
- Rakernas PKS Bawa Semangat Siratalmustakim, AMY Minta Penuntasan Kasus Penyadapan
- Gibran Pergi, Benarkah Dinasti Solo Tumbang?
- Hinca Panjaitan Mau Dua Calon Wapres Pengganti Gibran Bertarung Sampai Akhir
- Cegah Masalah Politik, Mahfud Ingatkan Jadwal Pemilihan Wapres Buat Prabowo & MPR
- Haji Uma Sebut 3 Keuntungan Strategis Jika Prabowo Pilih Pimpinan DPD Pengganti Gibran