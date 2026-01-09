Soal Pilkada Lewat DPRD, Istana Mengaku Bakal Dengar Masukan Masyarakat

menu
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihak istana mendengar masukan masyarakat terkait wacana pilkada lewat DPRD. Foto: Andi Firdaus/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pemerintah mendengar masukan masyarakat terkait wacana pemilihan kepada daerah (pilkada) lewat DPRD.

Hal itu ditanggapi Pras lantaran adanya penolakan masyarakat terkait wacana pilkada melalui DPRD itu.

“Ya kami coba dengarkan masukan-masukannya,” ucap Pras di Istana Negara pada Kamis (8/1).

Menurut Pras, pemerintah menghormati seluruh pendapat dan masukan dari masyarakat.

“Ya kami kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum,” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD pun belum sah dan masih sebatas wacana yang akan dibahas.

“Enggak ada masalah juga, kami lihat nanti,” tuturnya.

Adapun, isu pilkada melalui DPRD belakangan disorot.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku pihak istana mendengar masukan masyarakat terkait wacana pilkada lewat DPRD

