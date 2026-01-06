Soal Pilkada via DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menyebut partainya bakal solid bersama Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi sistem pilkada yang hendak dievaluasi.

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada," kata Herman kepada awak media, Selasa (6/1).

Legislator DPR RI itu menuturkan sikap Demokrat yang loyal ke Prabowo didasarkan aturan di Indonesia yang memperbolehkan sistem pilkada secara langsung dan melalui DPRD.

"Baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," lanjut Herman.

Hero sapaan Herman Khaeron menyebut Demokrat memandang pilkada oleh DPRD sebagai opsi yang patut dipertimbangkan secara serius.

"Khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional," ujarnya.

Baca Juga: Idrus Marham Tegaskan Pilkada Tidak Langsung Bukan Pragmatisme

Namun, kata dia, Demokrat mengingatkan pembahasan terkait sistem pilkada harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.

"Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," ungkapnya.