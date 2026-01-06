menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Pilkada » Soal Pilkada via DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Presiden Prabowo

Soal Pilkada via DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Presiden Prabowo

Soal Pilkada via DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Presiden Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menyebut partainya bakal solid bersama Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi sistem pilkada yang hendak dievaluasi. 

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada," kata Herman kepada awak media, Selasa (6/1).

Legislator DPR RI itu menuturkan sikap Demokrat yang loyal ke Prabowo didasarkan aturan di Indonesia yang memperbolehkan sistem pilkada secara langsung dan melalui DPRD. 

Baca Juga:

"Baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," lanjut Herman.

Hero sapaan Herman Khaeron menyebut Demokrat memandang pilkada oleh DPRD sebagai opsi yang patut dipertimbangkan secara serius.

"Khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional," ujarnya.

Baca Juga:

Namun, kata dia, Demokrat mengingatkan pembahasan terkait sistem pilkada harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.

"Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron mengatakan sistem pilkada melalui DPRD atau langsung sah secara hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI