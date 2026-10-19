Soal Polemik Ijazah Gibran, Ahmad Ali PSI: Itu Akibat Atraksi Politik MK

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menilai polemik terkait ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka muncul melalui atraksi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya wartawan soal pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang bilang polemik Gibran akibat ada operasi politik.

"Kalau saya bilang itu atraksi politik MK," kata Ahmad Ali ditemui di kantor PSI, Jakarta, Senin (19/10).

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Diketahui, polemik ijazah Gibran setelah muncul putusan MK terhadap gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres karena tak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Menurut Ahmad Ali, sejak awal gugatan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tak bisa diterima, karena pemohon tidak punya kedudukan hukum atau legal standing.

"Sejak awal diketahui bahwa yang bersangkutan tidak punya legal standing, tetapi masih kegenitan untuk masuk melakukan pemeriksaan hal-hal yang pada akhirnya membuat kegaduhan," ujarnya.