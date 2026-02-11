Soal Polemik Pemesaan Kapal, Purbaya: Mungkin Saya Datanya Salah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah mengecek ke galangan dan sampai kini belum ada pesanan dari Kemeneterian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuat kapal.

Dia berkata demikian demi menanggapi kritik Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono terkait polemik dana pembuatan kapal.

"Saya cuma cek, kan, ke galangan ada enggak yang diorder? Ya, belum. Berarti, kan, belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya, sudah enggak apa-apa," kata Purbaya ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

Diketahui, dana pembuatan kapal menjadi polemik setelah Purbaya berbicara dalam forum yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (10/2).

Purbaya dalam forum tersebut bertanya ke para pengusaha kapal terkait kemungkinan pesanan dari KKP yang ternyata belum masuk.

Dia lalu mempertanyakan alasan pesanan KKP itu belum sampai ke pengusaha ketika anggaran sudah tersedia dari Kemenkeu.

Sakti kemudian merespons pernyataan Purbaya dengan menyebut dana untuk pembuatan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri, sedangkan KKP hanya memfasilitasi teknis.

Purbaya mengaku bisa saja salah ketika membahas soal penggunaan anggaran pembuatan kapal.