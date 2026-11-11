Soal Polisi Masuk Kampus UGM, Ini Pernyataan Irjen Langgeng

jpnn.com - Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Langgeng Purnomo membantah adanya polisi yang memasuki area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) saat melakukan pembubaran massa demonstran di kawasan Bundaran UGM.

Irjen Langgeng juga membantah narasi yang beredar menyebut polisi hingga kendaraan taktis (rantis) polisi merangsek ke dalam area salah satu kampus terkemuka itu.

"Massa yang dihalau dari kawasan Malioboro memang melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM," kata Kapolda dalam keterangan tertulis,, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan saat petugas melakukan pengejaran, massa kemudian masuk dan berlindung di area perbatasan kampus UGM sehingga personel memilih untuk menahan diri.

"Di sini kami tidak berani menggunakan gas air mata, apalagi water cannon," ujarnya.

Menurut Kapolda, petugas saat itu hanya bersiaga di perbatasan yang berjarak sekitar 30 hingga 50 meter untuk bernegosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari, hingga akhirnya seluruh personel ditarik mundur.

"Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," tuturnya.

Senada dengan itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Yani Permana mengatakan polisi yang bertugas mengamankan unjuk rasa dalam momentum Hari Pahlawan tersebut tidak melakukan pengamanan hingga ke dalam kampus.