jpnn.com - MEDAN – Jumlah guru PPPK paruh waktu di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sekitar 7.500 orang.

Gubernur Sumut mengatakan, para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut nantinya akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027.

"Pendataan kami kirim terus dari Dinas Pendidikan kurang lebih 7.500 guru PPPK Paruh Waktu," ucap Bobby seusai menghadiri peringatan Hari Guru Nasional 2026 bertema "Guru Hebat, Indonesia Kuat" di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/11).

Dia mengatakan Pemprov Sumut hingga kini masih menunggu mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Begitu pun petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan bagi PPPK Penuh Waktu bisa mengikuti seleksi CPNS 2026 tanpa batasan usia.

"Paruh Waktu dijadikan Penuh Waktu, dan Penuh Waktu nanti diperbolehkan mengikuti tes CPNS. Mekanismenya, kami masih menunggu semua juknis dari pusat," jelas Bobby.

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Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, jumlah guru SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumatera Utara sekitar 26.000 orang.

Jumlah itu terdiri atas 13.000 PNS, 3.000 PPPK Penuh Waktu, 7.500 PPPK Paruh Waktu, dan 2.500 orang tenaga kependidikan (tendik).