Soal Promosi Miras Melecehkan Ayat Suci, PMII Ingatkan Pramono Anung Agar Tak Ulangi Polemik Ahok
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Pusat mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar tidak membiarkan dugaan tindakan yang merendahkan kesakralan Al-Qur’an kembali terjadi di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya video yang diduga memperlihatkan challenge hafalan Surat Ad-Dhuha yang dikaitkan dengan pemberian minuman keras dalam rangkaian acara The Sounds Project di Jakarta.
Ketua PC PMII Jakarta Pusat Mu’ammar Rizal Fauzi menilai persoalan tersebut tidak dapat dianggap sekadar gimmick hiburan atau strategi promosi.
Dia pun mengingatkan Pramono agar belajar dari polemik yang pernah menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Kami mengingatkan Gubernur Pramono Anung, jangan sampai sejarah Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Ahok, kembali berulang. Pemerintah tidak boleh membiarkan Al-Qur’an diperlakukan sebagai bagian dari gimmick komersial di Jakarta, siapa pun pelakunya dan apa pun kepentingannya," kata Mu’ammar dalam keterangannya, Rabu (12/8).
Menurut dia, Jakarta memiliki pengalaman panjang terkait polemik penggunaan ayat suci Al-Qur’an di ruang publik.
Pengalaman tersebut, kata Mu’ammar, semestinya menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI agar lebih sensitif dan tegas dalam menjaga kepatutan kehidupan beragama.
"Pramono harus belajar dari pengalaman gubernur pendahulunya, Ahok. Toh, hari ini Ahok dan Pramono sama-sama kader PDI Perjuangan. Ambillah hikmah dari perjalanan Ahok sebagai mu’allim, guru terbaik yang memberikan pelajaran dari pengalaman," ujarnya.
PC PMII Jakarta Pusat mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar tidak membiarkan dugaan tindak penistaan agama kembali terjadi di Jakarta
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