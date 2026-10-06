Soal Proses Perceraian, Audi Marissa: Doakan Saja yang Terbaik
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa akhirnya buka suara setelah menjalani proses sidang cerai dari Anthony Xie di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/10).
Saat ditemui seusai agenda persidangan, perempuan kelahiran Jakarta, 24 Mei 1995 itu belum banyak memberikan penjelasan mengenai perkembangan proses yang tengah dijalaninya.
Audi Marissa hanya meminta doa agar proses yang sedang dijalani bersama sang suami bisa mendapatkan hasil terbaik.
“Ya, doakan saja yang terbaik. Terima kasih juga teman-teman sudah datang ke sini. Maaf juga enggak bisa kasih info banyak. Pokoknya minta doa saja,” kata Audi Marissa.
Sementara itu, kuasa hukum Audi Marissa, Amanda, meminta publik tidak membuat asumsi terkait perkembangan rumah tangga kliennya.
“Jangan berasumsi apa-apa dulu. Nanti tunggu aja ya. Tunggu hasil keputusan dari pengadilan saja,” beber Amanda.
Menurutnya, agenda persidangan yang berlangsung kali ini hanya berkaitan dengan konfirmasi hasil mediasi yang telah dijalani sebelumnya.
“Iya, cuma untuk konfirmasi hasil dari mediasi kemarin aja. Jadi nanti next ada sidang lagi,” tuturnya.
Aktris Audi Marissa akhirnya buka suara setelah menjalani proses sidang cerai dari Anthony Xie di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/10).
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