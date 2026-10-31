Soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran, Hasto PDIP: Tak Ada Kebohongan yang Abadi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait suket penyetaraan pendidikan SMA Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kebenaran bakal mencari jalan.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan wartawan usai konsolidasi internal tertutup DPD PDIP Lampung, Jumat (30/10).
"Membuktikan bahwa di dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power, di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri," kata Hasto dikutip Sabtu (31/10).
Dia juga menyebut vonis MA sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
"Adanya keputusan dari MA itu makin memperkuat penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan," ujarnya.
Adapun, putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran dalam pencalonan.
MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI.
Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
Simak pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran
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