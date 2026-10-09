Soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, NasDem Tempung Aspirasi Kader di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyebut partainya secara resmi belum bersikap menyikapi substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"NasDem sedang mendalami putusan MK, belum mengeluarkan statemen tentang itu," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (9/10).

Diketahui, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.

MK menyatakan pemohon, yakni Denny Indrayana dan sebelas lainnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Sebab, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024.

Namun, MK dalam pertimbangan lain menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Hermawi mengatakan DPP NasDem lebih dahulu mengumpulkan aspirasi struktur partai di daerah sebelum menyikapi substansi putusan MK dalam gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Kami sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kami akan diskusikan di tingkat pusat," ujarnya.