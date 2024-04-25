Soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, Waketum Golkar Ungkit Proses Politik di DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut ada proses politik yang bisa ditempuh di DPR setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.

Menurutnya, proses politik di DPR bisa dilakukan jika partai parlemen sepakat menindaklanjuti putusan MK.

"Keputusan politik lanjutan dari putusan MK ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (7/10).

Namun, kata Doli, hasil kesepakatan politik di DPR harus berdasarkan kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara.

"Ya, yang terpenting, apa pun langkah yang akan ditempuh dan keputusan yang akan diambil sepenuhnya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dan untuk menjaga martabat bangsa serta kedaulatan negara," ujarnya.

Adapun, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan lainnya.

MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Namun, mahkamah dalam pertimbangan juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.