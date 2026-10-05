Soal Putusan PHPU Nomor 1/2026, Suhadi Sebut Diskualifikasi Wapres Bukan Ranah MK

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak berwenang memutus diskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui perkara PHPU No. 1 Tahun 2026.

Hal itu diungkapkan Koordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi, Minggu (5/10).

Suhadi menjelaskan kewenangan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan MPR berdasarkan UUD 1945.

Dia pun menyoroti langkah MK yang menerbitkan PHPU No. 1 Tahun 2026 atas gugatan diskualifikasi yang diajukan DR Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait dugaan ijazah Gibran.

“Pilpres telah selesai dilaksanakan KPU dan Bawaslu serta Gibran telah dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto dengan perolehan suara lebih dari 58 persen dalam satu putaran,” ungkap Suhadi.

Suhadi memaparkan empat kewenangan MK menurut Pasal 24C UUD 1945, yakni menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

“Ketentuan itu sejalan dengan pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Suhadi menjelaskan MK berperan ganda dalam perkara ijazah Gibran, yakni sebagai lembaga judicial review atas norma Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 sekaligus sebagai lembaga sengketa perselisihan hasil pemilu.