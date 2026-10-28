Soal Rencana Impor 30 Juta Barel Minyak Mentah dari UEA, Bahlil: Masih Penjajakan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah masih menjajaki rencana impor minyak mentah (crude) hingga 30 juta barel dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Itu masih potensi, ya, itu penjajakan. Semuanya masih penjajakan, ya,” kata Bahlil yang juga menteri ESDM itu saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/10).

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendapatkan pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari UEA.

Menurut Djoko, pembahasan mengenai pasokan minyak tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan saat dirinya mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima Duta Besar UEA di Jakarta, Selasa (27/10).

Namun, Djoko tidak memerinci skema kerja sama dan mekanisme pasokan tersebut, termasuk pembiayaan, jadwal pengiriman, serta cakupan pembebasan biayanya.

Selain soal importasi minyak mentah, Djoko menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas progres keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek gas di Blok Andaman, wilayah lepas pantai Aceh. (antara/jpnn)