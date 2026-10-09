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Soal Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang, Menko AHY Bilang Begini

Soal Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang, Menko AHY Bilang Begini
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Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan belum bisa memberikan komentar jauh terkait rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Kebijakan tersebut masih memerlukan koordinasi mendalam dengan Menteri Perhubungan serta Direktur Jenderal Perkeretaapian.

"Saya belum bisa memberikan komentar terlalu jauh," kata AHY di Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

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AHY menekankan pentingnya membangun kemandirian industri perkeretaapian nasional di tengah dinamika transportasi modern.

Namun, kerja sama pengadaan dengan negara lain, termasuk Jepang, dinilai sebagai hal yang wajar dalam dunia transportasi.

Dia menegaskan setiap bentuk kerja sama luar negeri diiringi dengan proses alih teknologi (transfer of technology).

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Hasil alih teknologi tersebut diharapkan mampu dikembangkan sendiri menjadi inovasi domestik yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

"Yang paling penting semangatnya juga adalah bagaimana industri perkeretaapian nasional juga hidup, berkembang," ujarnya.

Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan belum bisa memberikan komentar jauh terkait rencana impor kereta bekas dari Jepang.

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