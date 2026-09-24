Soal Rencana Insentif Motor Listrik, Pemerintah Beri Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menggelontorkan insentif motor listrik tahun ini ternyata belum selesai.
Meski kalender sudah merambat mendekati akhir tahun, sinyal hijau dari gedung kementerian masih diupayakan menyala.
Masyarakat yang menanti potongan harga untuk memboyong motor listrik setidaknya bisa sedikit bernapas lega.
Pemerintah menegaskan komitmennya belum bergeser: insentif tetap diusahakan cair pada 2026.
Hanya saja, ada satu rem gantung yang bikin semuanya masih tertahan. Payung hukumnya belum rampung.
"Saya kira komitmen pemerintah melihat situasi yang seperti sekarang, rasanya tahun ini, ya," ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di Tangerang, Kamis (24/9).
Faisol tak menampik segalanya kini menumpuk di meja Kementerian Keuangan.
Nasib insentif sepenuhnya bergantung pada terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Rencana pemerintah menggelontorkan insentif motor listrik tahun ini ternyata belum selesai.
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