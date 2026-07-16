Soal Rencana Integrasi Tol Cibitung-Cilincing, Pakar & Pelaku Logistik Desak Kepastian Regulasi

jpnn.com, JAKARTA - Arus logistik nasional masih banyak menggunakan jalan arteri yang digunakan bersama kendaraan logistik dan kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas, memperpanjang waktu tempuh, serta meningkatkan biaya logistik akibat ketidakpastian waktu tempuh.

Karenanya, rencana integrasi koridor wilayah logistik yang tengah disiapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan jaringan transportasi logistik yang lebih efisien dan terintegrasi.

Salah satu ruas yang masuk dalam pembahasan adalah Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC). Ruas tol ini memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan industri di timur Jakarta dan Jawa Barat dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Anggota BPJT dari unsur masyarakat, Tulus Abadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema integrasi koridor wilayah logistik untuk JTCC. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi jalur eksisting bagi konektivitas logistik, serta mengurai beban lalu lintas di jalan arteri.

“Rencana integrasi pada JTCC merupakan bagian dari upaya konektivitas yang lebih luas dan mencakup sejumlah ruas tol lain yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Mendukung rencana integrasi koridor wilayah logistik tersebut, sejumlah pakar dan pelaku logistik menilai keberhasilannya tidak hanya bergantung pada skema tarif, tetapi juga pada kepastian regulasi sebagai landasan pelaksanaannya.

Tulus Abadi, turut menyampaikan rencana integrasi JTCC salah satu bagian dari rencana integrasi secara keseluruhan pada jalur-jalur eksisting, terutama di Jabodetabek.

“Rencana integrasi pada JTCC merupakan bagian dari upaya konektivitas yang lebih luas dan mencakup sejumlah ruas tol lain yang memenuhi persyaratan,” ujar Tulus.