Soal Rencana Menikah Dengan Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy Ungkap Soal Lokasi

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan asmara pasangan kekasih Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti tampaknya mulai menjajaki tahap serius.

Meski belum membeberkan secara detail, tetapi dia mengisyaratkan soal pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti yang masuk dalam rencana mereka.

Meski begitu, Ijonk sapaannya, belum menjelaskan dengan detail perihal tersebut. Dia meminta publik untuk menunggu kabar bahagia itu.

Ijonk memastikan bahwa momen sakral tersebut akan digelar pada tahun depan dan dilangsungkan di luar Pulau Jawa.

Dia pun meminta doa agar seluruh persiapan dan niat baiknya dilancarkan, bahkan berjanji akan mengundang rekan-rekan media di hari spesialnya nanti.

"Didoain saja, tunggu tanggal mainnya. Yang pasti sih tahun depan. Nanti aku undang kalian lah pokoknya tenang saja. Tapi kami harus keluar dari pulau Jawa ya," ujar Jonathan Frizzy di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/7).

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Ketika ditanyai lebih lanjut mengenai lokasi spesifik, termasuk dugaan apakah pernikahan tersebut akan dihelat di Pulau Bali, dia menanggapinya dengan santai dan penuh canda.

"Memang luar Pulau Jawa cuma Bali doang?," kata Jonathan Frizzy.